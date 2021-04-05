В МИД России заявили о готовности к любому повороту в отношениях с Киевом

https://static.news.ru/photo/ce1d6ff2-96ba-11eb-8cf5-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Полегенько/РИА Новости

Россия обеспечит свою безопасность и свои интересы при любом развитии событий вокруг Украины. Такое мнение РИА Новости высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам высокопоставленного дипломата, ждать от тех, кто формулирует линию на украинском направлении в Вашингтоне, можно всё, что угодно. В связи с этим он не исключил, что вслед за поставками летального оружия Киеву США могут направить туда свои контингенты. Он подчеркнул, что, исходя из этого, Москва осуществляет соответствующие мероприятия.

Мы обеспечим свою безопасность и наши интересы гарантированно при любом развитии событий. Мы не хотим эскалации, но мы готовы к любому повороту, — сказал Рябков.

Он посоветовал американской стороне во избежание худшего сценария обратить внимание на нарастающие «реваншистские» настроения в Киеве и «остановить сползание политики этого государства в направлении всё большей конфликтогенности».

Киевом начисто отбрасываются минские договорённости. Вот в этом первопричина обострения, которое мы наблюдаем сейчас, — считает Рябков.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) не поедет в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Он отметил, что к Белоруссии нет доверия, поскольку она находится под влиянием России и позволяет себе «вражескую риторику» в отношении Киева.