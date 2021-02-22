В МИД РФ прокомментировали блокировку ста «российских» аккаунтов в Twitter

https://static.news.ru/photo/99aaec54-7603-11eb-b114-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва изучит основания для блокировки в социальной сети Twitter 100 «связанных с Россией» аккаунтов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение, — сообщила ТАСС дипломат.

Она также назвала интересной формулировку заявления, в котором отмечается, что заблокированные аккаунты «пытались влиять на ЕС и США».

Под неё могу попасть миллионы пользователей. Даже ресурсы сотоварищей [Алексея] Навального — вот уж они точно влияют на США и ЕС, учитывая, с какой скоростью там штампуются антироссийские санкции по просьбе «агентов влияния», — указала она.

Ранее социальная сеть Twitter сообщила об удалении ста якобы связанных с Россией аккаунтов, обвинив их в нарушении правил платформы. В Twitter утверждают, что раскрыли сеть из 69 аккаунтов, которая была связана с РФ и пыталась «подорвать веру в Североатлантический альянс и его стабильность». Ещё 31 «российский» аккаунт был удалён, потому что владельцы якобы хотели повлиять на Соединённые Штаты и Евросоюз.

Уточняется, что также были удалены аккаунты, связанные с Арменией и Ираном, писал NEWS.ru.