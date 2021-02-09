В МИД РФ предложили странам Запада ввести санкции против самих себя

https://static.news.ru/photo/17265f66-6b1d-11eb-acea-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о случаях нарушения прав журналистов в странах Запада. При этом она вспомнила почти 20 случаев, когда имели место притеснения представителей средств массовой информации.

Когда, наконец, они введут санкции в отношении самих себя? — задалась вопросом Захарова в соцсети Facebook.

Она напомнила о нанесении травм журналистке агентства «Спутник» французской полицией во время разгона акции протеста «Жёлтых жилетов», об аресте руководителя «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского, уголовном преследовании журналистов, сотрудничающих со «Спутником» в Латвии, о недопуске журналистов RT и «Спутника» на конференцию по свободе СМИ в Лондоне, а также других подобных ситуациях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мосгорсуд сократил срок административного ареста главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову. 3 февраля Тверской суд арестовал Смирнова на 25 суток за призывы к участию в несогласованной акции 23 января. Его задержали в субботу, 30 января, накануне очередного митинга в поддержку Алексея Навального. Полиция увезла его в отделение прямо с прогулки с маленьким сыном.