МИД РФ пообещал ответить на высылку дипломата из Северной Македонии

https://static.news.ru/photo/36fc5fe0-b936-11eb-ae00-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва примет меры в ответ на высылку дипломата РФ из Северной Македонии. Об этом сообщается на сайте МИД России.

В ведомстве осудили немотивированные действия Скопье и отметили, что они не могут не отразиться на отношениях двух стран.

Ответные меры последуют, — говорится в сообщении.

Власти балканской республики 14 мая объявили персоной нон грата одного из российских дипломатов и потребовали от него в семидневный срок покинуть страну. Причины такого решения в Скопье пока не объяснили.

Ситуацию прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Северная Македония рано или поздно пожалеет об этом инциденте. Российский сенатор также назвал большой глупостью то, что в Скопье пошли на поводу у Чехии.

Ранее российские власти выслали из страны американских дипломатов, в том числе пресс-секретаря посольства США Ребекку Росс. Она заявила, что для неё было честью работать в Москве с большим количеством российских и международных журналистов.