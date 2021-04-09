В МИД РФ назвали санкции против Россотрудничества «приступом русофобии»

https://static.news.ru/photo/7ad9d468-9915-11eb-a424-96000091f725_660.jpg Фото: Dmytro Smolyenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Санкции в отношении агентства Россотрудничества введены украинскими властями в результате «очередного приступа русофобии». Они являются нарушением международно-правовых обязательств Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Агентству запрещено заниматься на Украине любой деятельностью, даже той, которой оно никогда и не занималось в принципе, — приводит её слова ТАСС.

Захарова отметила, что российская сторона направила в МИД Украины запрос, касающийся выполнения обязательств в рамках соглашения правительств двух стран об условиях деятельности информационно-культурных центров.

Ответ пока не получен. Москве он необходим, чтобы понять позицию Киева и принять решение в отношении украинского национального культурного центра в столице РФ.

Санкции против Россотрудничества, компании «Волга-Днепр» и 11 других предприятий. Санкции коснулись в том числе завода «Молот-Механика» и Севмормаш из Севастополя президент Украины Владимир Зеленский ввёл в начале апреля по инициативе Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

Замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя ограничения, заявил, что таким образом Киев признал Крым российским, поскольку «против себя же санкции не вводят». Сенатор также отметил, что Украина идёт на обострение отношений с РФ, но при этом продолжает зарабатывать на прокачке российского газа.

Как писал NEWS.ru, в Кремле отметили, что в скором времени сотрудничество между Россией и Украиной может прекратиться вообще. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны разорвут все существующие соглашения и «это плохо».