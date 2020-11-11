В МИД объяснили, почему Москва не контактировала с командой Байдена

https://static.news.ru/photo/8caea514-2409-11eb-ba14-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отсутствие контактов Москвы с командой кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена объясняется крайне негативным опытом четырёхлетней давности. Об этом в разговоре с журналистами сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

На полях клуба «Валдай» дипломат подчеркнул, что Россия не вела переговоры с командой демократа Байдена.

Контакты с командой Байдена не велись исходя из крайне негативного опыта контактов с командой претендента на президентский пост в 2016 году, — цитирует Рябкова РИА Новости.

Выборы в Штатах состоялись 3 ноября. Несмотря на то что Байден уже сообщил 7-го числа о своей победе, официально об этом не объявлено. О безоговорочном лидерстве конкурента Дональда Трампа начали писать в этот день и американские СМИ. Трамп при этом заявил, что выборы ещё не завершены, и пообещал отстоять свою победу в суде и оспорить итоги. По словам действующего хозяина Белого дома, в его распоряжении имеются письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.

Как ранее передавал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин поздравлял Дональда Трампа сразу после выборов в США, а Джо Байдена нет.

По словам представителя Кремля, дело в том, что в Штатах заявили о юридическом оспаривании итогов голосования за главный пост страны.