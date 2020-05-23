В Крыму сочли лицемерием отказ Украины участвовать в заседании Совбеза ООН

https://static.news.ru/photo/e82dde2e-9cdb-11ea-8832-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Гридчина Фото: gridchina_a/instagram.com

Отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие во встрече Совета Безопасности ООН по ситуации в Крыму стал проявлением лицемерия. Такое мнение высказала глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.

Заседание состоялось 21 мая по инициативе России и прошло по так называемой формуле Арриа, которая предполагает участие не только представителей стран, но и неправительственных организаций.

Украине не нужна правда о жизни крымчан, им нужна финансовая и политическая выгода. Лицемерие и конъюнктурщина украинской власти в очередной раз показали себя во всей красе, — цитирует Гридчину РИА Новости.

Она отметила, что президенту Владимиру Зеленскому следовало бы полностью обновить дипломатический корпус. Этой стране нужны «профессионалы, которые будут отстаивать интересы Украины, а не память своих дедушек немецких полицаев», подчеркнула Гридина.

Ранее постоянное представительство России при ООН сообщило, что Украина, Великобритания, США и Эстония проигнорировали инициированное Россией заседание Совбеза ООН, которое прошло в продолжение встречи, состоявшейся 6 марта.

В первый раз организаторы, которыми выступили ряд западных стран, отказались предоставить слово жителям полуострова. На этот раз они высказаться смогли, но другая сторона, по сути, отказалась их слушать.

При этом, как писал NEWS.ru, в постпредстве отметили, что Россия от предыдущей встречи по Крыму не уклонялась.