В Крыму рассказали о заблуждениях Франции насчёт аннексии полуострова

https://static.news.ru/photo/80e0ff82-1d8a-11eb-8058-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Франции глубоко заблуждаются, когда называют Крым аннексированной территорией. Об этом заявил член крымского парламента Юрий Гемпель.

Так он прокомментировал телефонные переговоры глав МИД Франции и Украины Жана-Ива Ле Дриана и Дмитрия Кулебы, в ходе которых дипломат Пятой республики подтвердил позицию Парижа о непризнании «незаконной аннексии Крыма».

Франция проводит непоследовательную политику. Пока президент Франции заявляет о выстраивании диалога с Россией, французский МИД говорит об аннексии полуострова, демонстрируя своё глубокое заблуждение на счёт крымских событий, — отметил Гемпель в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что действительное налаживание и укрепление отношений с Москвой Парижу следует начать с признания российского статуса полуострова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё одна страна выразила готовность присоединиться к так называемой «Крымской платформе», идею создания которой продвигает Киев с мифической целью возвращения полуострова. На сей раз Киев заручился поддержкой Лондона: ранее о возможности участия в инициативе заявляли Вашингтон и Анкара. Однако, несмотря на вовлечённость в процесс таких мощных игроков, потенциал у «платформы» ничтожен.