В Крыму призвали Киев ответить в ЕСПЧ за водную блокаду

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) должен дать оценку устроенной Украиной водной блокаде Крыма.
Такое заявление депутат
Украина отрезала Крым от Северо-Крымского канала. Пусть они объяснят это в ЕСПЧ, а не выдумывают всякого рода небылицы о нарушении прав человека в крымском регионе, — отметил Фикс.
Он считает, что Киев также должен ответить и за другие блокады Крыма, к примеру, энергетическую.
Было бы правильно, если бы они сами на себя подали жалобу в ЕСПЧ и привлекли к ответственности всех виновных негодяев, — подчеркнул крымский политик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что замруководителя фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Александр Корниенко назвал решение ЕСПЧ по вопросу Крыма однозначной победой Киева в противостоянии с Москвой. По словам депутата, европейский суд разрушил миф «о добровольном присоединении полуострова, который РФ продвигает на международной арене».