В Крыму призвали Киев ответить в ЕСПЧ за водную блокаду

https://static.news.ru/photo/0ed6370e-56ba-11eb-b6f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) должен дать оценку устроенной Украиной водной блокаде Крыма.

Такое заявление депутат сделал в беседе с РИА Новости после того, как ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ. Жалоба ещё будет рассматриваться, поскольку судей интересует, имели ли место нарушения прав человека Россией в Крыму в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года. Об этом говорили представители Киева.

Украина отрезала Крым от Северо-Крымского канала. Пусть они объяснят это в ЕСПЧ, а не выдумывают всякого рода небылицы о нарушении прав человека в крымском регионе, — отметил Фикс.

Он считает, что Киев также должен ответить и за другие блокады Крыма, к примеру, энергетическую.

Было бы правильно, если бы они сами на себя подали жалобу в ЕСПЧ и привлекли к ответственности всех виновных негодяев, — подчеркнул крымский политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что замруководителя фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Александр Корниенко назвал решение ЕСПЧ по вопросу Крыма однозначной победой Киева в противостоянии с Москвой. По словам депутата, европейский суд разрушил миф «о добровольном присоединении полуострова, который РФ продвигает на международной арене».