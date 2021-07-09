В Крыму назвали несбыточным сценарием заявление Киева о депортации русских

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Сенатор Алексей Пушков назвал заявление Резникова о депортации россиян из Крыма политической клоунадой. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Политик отметил, что украинские власти не объяснили, как они собираются «вернуть Крым», и оставляют возможные решения этого вопроса в стороне. Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли...