В Крыму назвали несбыточным сценарием заявление Киева о депортации русских
Алсу Жамалетдинова
Алсу Жамалетдинова
18:16, 10 июля 2021
Александр ФорманчукФото: opcrimea.ru
Читайте нас в Google Новости
Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук прокомментировал заявление Украины о намерении депортировать российских граждан после возвращения Крыма. По его словам, власти соседней страны продолжают строить несбыточные сценарии. Его слова передаёт РИА Новости.
Только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии. Крым был, есть и будет российским. Вопрос Крыма Россией решён раз и навсегда исторически, — заявил он агентству.
Он призвал киевские власти не тратить силы на разработку планов по возвращению Крыма, а заняться чем-то созидательным.
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о том, что граждане России, которые незаконно оккупировали полуостров Крым, должны быть выдворены за пределы региона. По предварительной оценке украинских властей, на сегодняшний день в Крыму нелегально проживает около миллиона русских. При этом до сих пор происходит ввоз населения из России для ассимиляции местных.