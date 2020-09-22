«Улики вывезены»: Кремль объяснил сложности в расследовании дела Навального

https://static.news.ru/photo/3350a250-fcb9-11ea-81a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press

В Кремле рассказали о некоторых проблемах в расследовании инцидента с Алексеем Навальным. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва пытается понять, сознательно ли Запад пытается скрыть улики по делу оппозиционера.

Вывезены улики и нет информации от ФРГ, — цитирует его РИА Новости.

По словам представителя Кремля, российские правоохранительные органы действуют в строгом соответствии с законом. Следственные действия затруднены из-за того, что ФРГ не предоставила подробной информации по делу.

К сожалению, мы по-прежнему также испытываем проблемы в получении информации от наших визави, прежде всего, из ФРГ. Поэтому есть определённые проблемы с получением данных, — подытожил Песков.

20 августа Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные страны раскручивают дело об отравлении Алексея Навального, чтобы поставить под угрозу реализацию проекта «Северный поток — 2».