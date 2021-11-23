В Кремле прокомментировали «Саммит за демократию» России и Китая

В Кремле негативно оценивают американский «Саммит за демократию», который планируется провести без участия России и Китая. Он свидетельствует о попытках США провести новые разделительные линии между странами, деля их на хорошие и плохие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь предположил , что политика США совершенно не коррелируется с общими настроениями в мире, где всё больше стран предпочитают сами решать, как им жить дальше, «не оглядываясь ни на кого».

То есть демократией является только то, что соответствует пониманию Вашингтона. Очевидно, что так быть не может и не должно, такого, собственно, и нет, — заключил Песков.

Идею «Саммита за демократию» огласил во время предвыборной гонки действующий президент США Джо Байден. В нынешнем году мероприятие пройдёт в формате видеоконференции, оно запланировано на 9 и 10 декабря. Помимо представителей различных государств, там будут присутствовать бизнесмены, гражданские объединения и благотворительные организации. В сообщении Госдепа сказано, что саммит будет посвящён «вызовам и возможностям, с которыми сталкивается демократия».

Между тем Россия и Китай отсутствуют в списке из 110 стран и территорий, чьё участие запланировано в мероприятии. Также на саммит не пригласили Турцию, являющуюся союзником США по НАТО. При этом среди приглашённых на саммит стран значится, в частности, Тайвань, являющийся, согласно позиции Китая, одной из провинций КНР. Также на саммит приглашены представители Косово и не признающей её независимость Сербии. Из стран — членов Евросоюза в списке не значится лишь Венгрия.