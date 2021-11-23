В Кремле прокомментировали «Саммит за демократию» России и Китая

В Кремле негативно оценивают американский «Саммит за демократию», который планируется провести без участия России и Китая. Он свидетельствует о попытках США провести новые разделительные линии между странами, деля их на хорошие и плохие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Пресс-секретарь
То есть демократией является только то, что соответствует пониманию Вашингтона. Очевидно, что так быть не может и не должно, такого, собственно, и нет, — заключил Песков.
Идею «Саммита за демократию» огласил во время предвыборной гонки действующий президент США Джо Байден. В нынешнем году мероприятие пройдёт в формате видеоконференции, оно запланировано на 9 и 10 декабря. Помимо представителей различных государств, там будут присутствовать бизнесмены, гражданские объединения и благотворительные организации. В сообщении Госдепа сказано, что саммит будет посвящён «вызовам и возможностям, с которыми сталкивается демократия».
Между тем Россия и Китай отсутствуют в списке из 110 стран и территорий, чьё участие запланировано в мероприятии. Также на саммит не пригласили Турцию, являющуюся союзником США по НАТО. При этом среди приглашённых на саммит стран значится, в частности, Тайвань, являющийся, согласно позиции Китая, одной из провинций КНР. Также на саммит приглашены представители Косово и не признающей её независимость Сербии. Из стран — членов Евросоюза в списке не значится лишь Венгрия.