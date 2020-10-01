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В Кремле пожелали Трампу скорейшего выздоровления

11:29, 02 октября 2020
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скорейшего и лёгкого выздоровления пожелал президенту США Дональду Трампу официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что у американского лидера и его супруги выявили коронавирус.

Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего и лёгкого выздоровления, — цитирует ТАСС Пескова.

Как писал NEWS.ru, Дональд и Мелания Трамп получили положительные результаты тестов на COVID-19. Они намерены «немедленно начать карантин и процесс выздоровления». Лечащий врач Трампа Шон Конли отмечает, что президентская чета чувствует себя хорошо. Он заверил, что глава страны продолжит выполнять свои обязанности во время лечения. Отмечается, что в графике Трампа отменены все встречи и поездки на пятницу, он примет участие только в телефонной конференции, посвящённой помощи пожилым людям. Ранее в расписании президента числились 14 мероприятий, в том числе встреча с избирателями во Флориде.

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