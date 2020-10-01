В Кремле пожелали Трампу скорейшего выздоровления

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Армения готова приступить к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщили в МИД республики, комментируя заявления глав стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, США и Франции).

Мы приветствуем тот факт, что главы стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ жёстко осудили применение силы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Армения привержена решить конфликт мирным путём. Мы готовы...