В Кремле подтвердили встречу Путина, Алиева и Пашиняна

В Кремле подтвердили планы проведения на следующей неделе трёхсторонней встречи лидера России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает «Интерфакс».

Да, действительно, такая встреча готовится и готовится она в формате видеоконференции, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее зампред правительства РФ Алексей Оверчук заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, что результаты работы и конкретные решения трёхсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций в Карабахе уже видны. Он отметил, что добиться продвижения в этом вопросе помогли регулярные встречи вице-премьеров.