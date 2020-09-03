В Кремле ответили на призывы немцев остановить «Северный поток -2»

https://static.news.ru/photo/b69b6b58-edd3-11ea-8b75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Schroedter via imago-images.de/Global Look press

Призывы некоторых немецких парламентариев остановить «Северный поток - 2» на фоне инцидента с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального – это просто эмоциональные заявления, которые не основаны на каких-либо фактах. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что «Северный поток - 2» - это в первую очередь коммерческий проект. И он реализуется с целью энергообеспечения всей территории Европы.

Призывы остановить реализацию проекта - это эмоциональные какие-то заявления, которые не основываются на конкретных фактах, на фактологии, - цитирует Пескова РИА Новости.

К закрытию «Северного потока -2» в связи с ситуацией вокруг Навального призывали представители оппозиционной немецкой партии «Зелёные».

Политику стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.

Как ранее писал NEWS.ru, замглавы бундестага Вольфганг Кубикки усомнилсяв причастности Кремля к инциденту с Навальным.