https://static.news.ru/photo/3de85cf6-4285-11ea-8ddd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о Второй Мировой войне. По словам представителя Кремля, точка зрения президента Незалежной не вызывает ничего, кроме «кроме сожаления и непонимания».

При этом Песков подчеркнул, что вопрос с приглашением президента Украины на торжества по случаю Дня Победы в Москве пока не решён.

Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить, — цитирует его ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский обвинил СССР наравне с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Об этом украинский лидер заявил после встречи с польским президентом Анджеем Дудой. Зеленский заявил, что теперь Украина и Польша будут тесно сотрудничать по этому вопросу.