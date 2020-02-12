https://static.news.ru/photo/f28b7db8-4d8a-11ea-9245-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крым не может быть объектом каких-либо разменов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение Киева о поставках воды в Крым в обмен на возвращение Донбасса.

Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению этого региона на коммерческой или на иной основе, они могут быть рассмотрены, — пояснил Песков, отметив, что речи о каком-либо обмене российского региона быть не может.

Что касается Донбасса, то он, как считает Песков, остаётся внутриукраинской проблемой. Россия со своей стороны делает всё возможное, чтобы способствовать урегулированию ситуации, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWs.ru, в Киеве заявили о готовности снабжать Крым водой в обмен на некоторые уступки по Донбассу. Об этом заявил глава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Поводом послужили слова главы госкомитета по водному хозяйству Крыма Игоря Вайля, который заявил, что питьевой воды для Симферополя при отсутствии осадков осталось максимум на три месяца.