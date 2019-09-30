Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, так как этого вопроса нет на повестке дня.
У нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются, — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский рассказал о том, что правительство рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста ещё на три года, передаёт
Как писал News.ru, спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко усомнилась в способности россиян накопить на пенсию. Она посчитала, что низкие доходы значительной части граждан России не позволяют им выделить часть на увеличение пенсионного обеспечения в будущем. Этот факт, по мнению спикера, не позволит в полной мере задействовать законопроект о гарантированном пенсионном продукте.