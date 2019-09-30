https://static.news.ru/photo/e4c52936-e381-11e9-b8c3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, так как этого вопроса нет на повестке дня.

У нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются, — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский рассказал о том, что правительство рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста ещё на три года, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко усомнилась в способности россиян накопить на пенсию. Она посчитала, что низкие доходы значительной части граждан России не позволяют им выделить часть на увеличение пенсионного обеспечения в будущем. Этот факт, по мнению спикера, не позволит в полной мере задействовать законопроект о гарантированном пенсионном продукте.