https://static.news.ru/photo/a380376c-e45e-11e9-8cea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/ Russian Look/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть добрые отношения с Грузией. Встречи, подобные переговорам глав МИД России и Грузии в Нью-Йорке, способствуют началу позитивного взаимодействия двух стран, считает он.

Пресс-секретарь также отметил, что «в Кремле, как и в целом в России, хотели бы видеть добрые отношения с Грузией, и президент Путин всегда очень добро оценивает исторически дружественные, практически родственные отношения россиян и грузин, но что касается официальных властей, то здесь, к сожалению, до сих пор есть проблемы».

Давид Залкалиани и Сергей Лавров провели переговоры 25 сентября на полях Генассамблеи ООН. Они обсудили проблемы региональной безопасности и актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Это был первый прямой дипломатический контакт с 2008 года, когда после военного конфликта и признания независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.

Встреча оказалась возможной благодаря содействию Швейцарии, которая выступает посредником между странами последние 11 лет. После переговоров оппозиционная группа грузинских депутатов вызвала главу МИДа в парламент и потребовала объясниться, так как всё прошло без предварительных консультаций с депутатами, писал News.ru.

