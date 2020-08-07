В Госдуме прокомментировали разговор Путина и Лукашенко

https://static.news.ru/photo/2ab85ea6-d8b2-11ea-844e-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Телефонный разговор между президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко говорит о том, что лидеры уважают друг друга и дорожат отношениями двух стран, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Это говорит о доверии и о том, что это два человека, которые понимают, что за ними стоят страны, которые очень дорожат отношениями между собой, — сообщил ТАСС Калашникова.

Он также отметил, что Москве не выгоден разлад в отношениях между руководством двух государств, и телефонный разговор, по его мнению, говорит о доверии и о том, «что всё будет нормально». Кроме того, Калашников считает, что задержание группы россиян в Белоруссии было «кем-то спровоцировано».

Как писал NEWS.ru, по сообщению Кремля, Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанием в Белоруссии российских граждан. Президенты выразили уверенность в том, что она будет урегулирована «в духе взаимопонимания». Было подчёркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. На данный пост претендуют пятеро кандидатов, в числе которых действующий глава государства.