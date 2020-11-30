В Госдуме прокомментировали предложение Матвиенко преобразовать Минтруд

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Проблемы семейной политики в России должен контролировать единый орган, однако есть ли необходимость нагружать этим Министерство труда и социального развития взывает вопросы. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, сегодня в России семейной политикой занимаются все по чуть-чуть, а комплексно эти вопросы не решает никто.

С Валентиной Ивановной можно согласиться в том, что действительно должна быть специальная структура, которая бы занималась этими вопросами. Причём семейная политика должна в себя включать и вопросы демографии, и вопросы воспитания и борьбы с современными негативными вызовами, а также вопросы образования, — подчеркнул депутат.

При этом он отметил, что сегодня в Минтруде сосредоточены очень много вопросов, причём социально чувствительных и во многом нерешённых, и, по его мнению, нагружать ещё ведомство дополнительно не следует.

По мнению парламентария, в этом вопрос нужно, прежде всего, отталкиваться от результата, от тех задач, которые сегодня стоят в сфере семейной политики.

Мне представляется правильным, чтобы был некий единый центр координации, которой бы себе замыкал задачи и цели семейной политики. С другой стороны, это не должен быть просто бюрократический орган, который будет заниматься написаем различных программ, подготовкой отчётов и определением индикаторов, — подытожил он.

Некоторое время назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением о преобразовании Минтруда в министерство труда, защиты и семейной политики.

По её словам, Минтруд достойно реализовал задачи по защите семей с детьми во время пандемии. В связи с этим она предложила наделить ведомство дополнительными полномочиями и назвать его министерством труда, соцзащиты и семейной политики, писал NEWS.ru.