В Госдуме предрекли Трампу судьбу Саркози и Берлускони

https://static.news.ru/photo/b2f28f0e-7ab9-11eb-9946-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози подтверждает тренд последних лет объявлять коррупционерами политиков, не следующих «генеральной линии глобалистского мейнстрима». Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Странно получается: приверженцы либерального глобализма всегда чисты, как стёклышко, а их оппоненты справа и слева — сплошь «коррупционеры». Возможно, эта «закономерность» имеет в большей степени политическое объяснение, — цитирует РИА Новости парламентария.

Панина напомнила, что обвинения в коррупции были ранее предъявлены экс-премьер-министру Италии Сильвио Берлускони и бывшему президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве. По мнению депутата, подобная судьба может в ближайшее время ожидать и экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее суд в Париже признал виновным бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трём годам тюрьмы, два из которых — условно. Таким образом, Саркози стал первым экс-президентом Франции, получившим реальный тюремный срок.

Как сообщал NEWS.ru, Трамп на консервативной конференции CPAC в Орландо выступил с публичной речью впервые после того, как оставил Овальный кабинет. Он пообещал сторонникам, что будет «сражаться с ними бок о бок», а также обвинил демократов и «фейковые СМИ» в том, что они развязали «историческую борьбу» с республиканцами.