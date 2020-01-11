https://static.news.ru/photo/b010f952-3536-11ea-bfbd-fa163e074e61_660.jpg Бен Уоллес Фото: Tom Nicholson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лондону нужно снизить зависимость в военной сфере от Вашингтона, особенно в период выхода Соединённого Королевства из Европейского союза. Так считает председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Говоря о призыве британского министра обороны Бена Уоллеса не полагаться на США, парламентарий отметил и усталость НАТО от давления со стороны Вашингтона.

Все закупки в основном американского производства, цены устанавливают американцы. И все прекрасно понимают, кто на этом зарабатывает, — цитирует Чепу RT.

Чепа пояснил, что европейская военная доктрина сильно отличается от американской и в этом также кроется причина желания определённой независимости от Штатов.

Глава Минобороны Великобритании ранее призвал Лондон готовиться к тому, что военная роль США станет ослабевать. Уоллес при этом считает, что уход Америки с лидерских позиций на военной мировой арене не принесёт ничего хорошего, писал NEWS.ru.