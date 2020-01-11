https://static.news.ru/photo/1e18dfaa-3500-11ea-8c6a-fa163e074e61_660.jpg Бен Уоллес Фото: Vickie Flores/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес переживает из-за возможной потери США своих лидирующих позиций на мировой арене.

Уоллес напомнил, что Америка вывела войска из Сирии, а также призвала НАТО контролировать ситуацию на Ближнем Востоке, при этом министр отметил, что Соединённое Королевство зависит от американской военной поддержки, передаёт Sunday Times.

Глава ведомства выразил надежду на то, что Великобритания будет активнее продвигать свои интересы в мире в будущем и привёл в пример Россию, которая играет заметную роль на мировой арене при низких экономических показателях.

Как писал NEWS.ru ранее, отчёт информационно-аналитического агентства Jane's гласит, что оборонные расходы многих стран Европы росли в 2019 году. При этом рост общемировых расходов на оборону замедлился до 1% против 6% в 2018 году, но шесть из десяти наиболее выросших за год оборонных бюджетов принадлежат европейским государствам.