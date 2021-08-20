В ГД назвали трусостью отказ Киева пустить Молохова на «Крымскую платформу»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил в беседе с RT отказ киевских властей аккредитовать главу рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова на саммит «Крымская платформа». Политик добавил, что руководство Украины поступает трусливо.

«Крымская платформа» — это закрытый круг, из которого не должна просочиться информация о его бесполезности, поэтому крымчанину и отказали. А чего ещё можно было ждать от заведомо пропагандистского оплота? Только таких трусливых поступков, — подчеркнул Бальбек.

Парламентарий отметил, что если официальный Киев рассказывает о «страдающих» жителях Крыма, то они обязаны были дать слово представителю региона. Он считает, что слоганами «Крымской платформы» являются «лживость и ненависть».

Новые санкции Украины, которые затронули Крым, являются не более чем информационным шумом и «злобной отрыжкой», заявил журналистам советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. В свою очередь Крючков предложил ответные действия. Так, квартиру президента Украины Владимира Зеленского, которая расположена на Южном берегу Крыма, он рекомендовал передать телеканалу «Крым 24» в качестве видовой студии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о введении санкций против ряда СМИ в Крыму и некоторых российских граждан, причастных к «преследованию» граждан на полуострове.

Ранее стало известно, что правительство России ввело персональные санкции против главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и Данилова. Данное решение является зеркальным ответом на недружественные шаги Киева, который ввёл санкции после присоединения Крыма к России и в дальнейшем неоднократно расширял перечень ограничений.