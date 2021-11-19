В Госдуме объяснили, за что власти США не любят Путина

Политические элиты Соединённых Штатов недолюбливают президента России Владимира Путина, потому что он мешает их планам, заявила «Радио 1» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она добавила, что нелюбовь властей США к лидеру РФ может быть связана с ростом его популярности среди американцев.

Путин им вообще не нравится, он им не даёт делать то, что они хотят сделать с нашей страной. У них определённые планы, а тут Владимир Владимирович, конкретный, чёткий, — пояснила депутат.

Она добавила, что Путин в последнее время набирает популярность среди американцев.

Это ещё связано с тем, что он также набирает популярность внутри страны (США. — NEWS.ru). Я знаю, что есть люди, которые говорят: «Нам бы такого президента», — резюмировала политик.

Ранее Центр восточноевропейских и международных исследований ZOiS провёл исследование, согласно которому немцы позитивно относятся к президенту России Владимиру Путину и ценят в нём «напористость», а также отстаивание традиционных ценностей. Во главу угла жители Германии ставят признание Путиным позитивной роли СССР в воссоединении ФРГ и ГДР. Кроме этого, им нравится «напористость» президента России, которой «недостаёт Германии», считают опрошенные.

Немцам также нравится отстаивание Путиным вопросов «традиционных ценностей и национальной гордости». В то же время издание прослеживает связь между позитивным отношением к Путину и негативным — к немецким властям. Как правило, те немцы, которые хорошо отзываются о российском лидере, критикуют действия властей Германии.