Слуцкий назвал санкции Канады против российских властей бесполезными

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Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал санкции, введённые Канадой против российских властей. Он назвал новые меры бесполезными, так как они практически дублируют российские законы, сообщили в пресс-службе политика.

Канадские рестрикции также абсолютно бесполезны, поскольку фактически повторяют ограничения для руководителей спецслужб и правоохранительных органов, прописанные в российском законодательстве, — заявил он.

По его словам, «санкции коллективного Запада» носят популистский характер, введены «по абсолютно голословным причинам» и являются инструментом сдерживания и вмешательства во внутренние дела РФ.

Без ответа — соразмерного и адекватного, — уверен, не оставим, — добавил он.

Накануне власти Канады ввели санкции против российских официальных лиц из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Под ограничения попали девять граждан РФ. Среди них директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генеральный прокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления АП по внутренней политике Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также полпред президента в Сибири Павел Попов.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.