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Слуцкий назвал санкции Канады против российских властей бесполезными

23:13, 24 марта 2021

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал санкции, введённые Канадой против российских властей. Он назвал новые меры бесполезными, так как они практически дублируют российские законы, сообщили в пресс-службе политика.

Канадские рестрикции также абсолютно бесполезны, поскольку фактически повторяют ограничения для руководителей спецслужб и правоохранительных органов, прописанные в российском законодательстве, — заявил он.

По его словам, «санкции коллективного Запада» носят популистский характер, введены «по абсолютно голословным причинам» и являются инструментом сдерживания и вмешательства во внутренние дела РФ.

Без ответа — соразмерного и адекватного, — уверен, не оставим, — добавил он.

Накануне власти Канады ввели санкции против российских официальных лиц из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Под ограничения попали девять граждан РФ. Среди них директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генеральный прокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления АП по внутренней политике Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также полпред президента в Сибири Павел Попов.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.

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