https://static.news.ru/photo/a680ad64-e9b5-11e9-927f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Высказывание президента США Дональда Трампа о намерении «уничтожить экономику Турции» являются неприемлемой формой межгосударственного диалога. Такую позицию высказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Он отметил, что в России всегда негативно относятся к подобным методам ведения международных дел.

Угрозы руководства США в отношении Турции в связи с намерением Анкары создать зону безопасности на северо-восточной границе с Сирией носят незаконный характер и направлены на оказание давления на руководство страны, — цитирует Железняка РИА Новости .

Он указал на то, что Россия придерживается принципа чёткого следования договорённостям, достигнутым с партнёрами по урегулированию сирийской проблемы в Турции и Иране. Согласно им, необходимо безусловное сохранение территориальной целостности и государственности Сирии.

По словам Железняка, «США относятся к суверенным странам, пренебрегая международным правом и не стесняясь в выражениях, открыто грозят уничтожением национальной экономики своего партнёра по НАТО». Подобные способы диалога, выразил уверенность депутат, «негативно отразятся на и так непростых отношениях Вашингтона и Анкары».

Ранее, как писал News.ru, Дональд Трамп пригрозил «уничтожить и стереть с лица экономику Турции», если по «великой и непревзойдённой мудрости» сочтёт какие-либо действия Анкары недопустимыми.