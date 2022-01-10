В Госдепе назвали предложение, которое не станут обсуждать с Москвой

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне готовы заслушать от России любые предложения. По его словам, при этом обсуждать станут не все из них, сообщает РИА Новости.

Мы предельно чётко обозначили, что есть вопросы, которые не стоят на повестке дня. Точнее, так: Россия может вынести их на повестку переговоров, но есть вещи, по которым мы не будем взаимодействовать, — отметил представитель госдепа.

Комментируя итоги состоявшихся в Женеве консультаций между Россией и США, он пояснил, что одним из таких вопросов является «политика открытых дверей» Североатлантического альянса.

Это один из основополагающих элементов НАТО, — подчеркнул Прайс.

Он добавил, что ни одна страна не может навязывать другим их волю в вопросе вступления в те или иные альянсы.

Ранее стало известно, что похожую мысль высказала в Женеве заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман после переговоров американской и российской сторон по гарантиям безопасности. Вашингтон не будет обсуждать вопросы, касающиеся других стран, без участия представителей этих государств, заявила она. Мы не позволим никому закрывать другой стране двери в НАТО, подчеркнула Шерман.

При этом заместитель госсекретаря указала, что Соединённые Штаты готовы обсуждать вопрос об ограничении военных учений и размещении ракет.