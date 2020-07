В ГД предложили лишить аккредитации журналистов NYT и FT

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Журналистов New York Times и Financial Times необходимо лишить аккредитации из-за распространения неверной информации о показателях смертности от COVID-19 в России. Такое мнение высказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарёв.

Российский политик подчеркнул, что лишить аккредитации следует отдельных журналистов, которые «льют грязь» и «несут откровенную ложь». По его словам, материалы NYT и FT о коронавирусной инфекции созданы для «возбуждения у людей недовольства к власти». Сами статьи он назвал «фейками», которые сеют провокацию и панику, сообщает РИА Новости.

Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также опубликовала материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.

Российский МИД потребовал от газет Financial Times и The New York Times опровержения. 14 мая издание The New York Times сообщило, что не собирается этого делать. Представители издания подчеркнули, что они совершенно уверены в точности предоставленных ими сведений, основанных на данных государственных ведомств и экспертных мнениях.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что против России развернули кампанию по дезинформации. Страну обвиняют в распространении фейковой информации по коронавирусной инфекции.

По состоянию на 9 июля общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 707 301. За время пандемии от коронавируса вылечились 481 316 жителей России, скончались от инфекции 10 843 человека.

В мире коронавирусом заразились более 12,1 млн человек, свыше 552 тысяч умерли и более 7 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших.