В ГД предложили лишить аккредитации журналистов NYT и FT

Журналистов New York Times и Financial Times необходимо лишить аккредитации из-за распространения неверной информации о показателях смертности от COVID-19 в России. Такое мнение высказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарёв.
Российский политик подчеркнул, что лишить аккредитации следует отдельных журналистов, которые «льют грязь» и «несут откровенную ложь». По его словам, материалы NYT и FT о коронавирусной инфекции созданы для «возбуждения у людей недовольства к власти». Сами статьи он назвал «фейками», которые сеют провокацию и панику,
Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также опубликовала материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.
Российский МИД потребовал от газет Financial Times и The New York Times опровержения. 14 мая издание The New York Times сообщило, что
Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что против России развернули кампанию по дезинформации. Страну обвиняют в распространении фейковой информации по коронавирусной инфекции.
По состоянию на 9 июля общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 707 301. За время пандемии от коронавируса вылечились 481 316 жителей России, скончались от инфекции 10 843 человека.
В мире коронавирусом заразились более 12,1 млн человек, свыше 552 тысяч умерли и более 7 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших.
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