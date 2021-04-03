В ГД ответили на слова о «растущих вызовах» из-за России

https://static.news.ru/photo/c532b13a-948b-11eb-a527-96000091f725_660.jpg Фото: mil.ru

Едва ли Европа рассматривает российские действия в качестве враждебных. Но если бы наука и техника в РФ стояли на месте, то это бы их больше устроило. Так на слова о «вызовах» из-за действий Москвы, произнесённых министром обороны ФРГ Аннегретой Крамп-Карренбауэр, отреагировал заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее глава немецкого ведомства сказала, что страны Евросоюза находятся под угрозой «из-за действий России», а Берлину следует выделять в связи с этим больше средств на оборонные расходы.

По мнению Чепы, ФРГ вряд ли рассматривает действия РФ как враждебные. Но если бы российские техника и наука стояли на месте, европейцам бы это больше понравилось. Как заметил депутат, развитие военного потенциала Москвы нацелено на укрепление национальной безопасности.

Когда мы создаём новые типы вооружений, мы понимаем, что страны НАТО всё ближе приближаются к нашей границе, — мы должны предпринимать какие-то действия. Мы не должны стоять на месте и не развивать свою военную технику вперёд, когда и США, и Германия, и другие страны делают это. Если это их пугает или настораживает, то мы предполагаем, что они будут предпринимать определённые шаги, — цитирует парламентария телеканал RT.

Как ранее передавал NEWS.ru, Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости говорить с Москвой с позиции силы. На это высказывание отреагировал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который сравнил свою немецкую коллегу со школьницей.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, считает, что Крамп-Карренбауэр таким образом хочет «показать крутизну».