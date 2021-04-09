В ГД оценили «прагматизм по-американски»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Вашингтоне под прагматизмом, возможно, понимают право на хамство и бездоказательные обвинения. Другие страны мира с этим вряд ли согласятся. Об этом заявил первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

Если оскорбления и бездоказательные обвинения теперь у кого-то в Вашингтоне числятся за прагматизм, то как минимум это странная постановка вопроса, которая тем более требует пояснений и разъяснений на официальном уровне, — сказал он телеканалу «360».

По словам парламентария, для России и Китая такой подход неприемлем. Он предположил, что с подобной позицией США не захотят мириться и другие страны.

Депутат отметил, что прагматизмом можно назвать намерение какой-либо страны защищать собственные интересы и поддерживать сотрудничество с другими государствами на взаимовыгодной основе. Штаты же под этим термином понимают «попытку отвоевать себе некие совершенно новые права — право на хамство, право на обвинения».

Ранее президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос СМИ о том, считает ли он российского лидера Владимира Путина убийцей. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, комментируя его словам, заявил, что хозяин Белого дома действовал в этом случае прагматично. Он придерживается политики, исходящей из «критерия целесообразности».

Как писал NEWS.ru, объяснения Блинкена оценила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она заявила, что прагматизм является плохим прикрытием для «политического бандитизма» Штатов.