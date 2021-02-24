В ЦИК назвали сроки общероссийского тестирования системы онлайн-голосования

https://static.news.ru/photo/83fee6a4-769d-11eb-b527-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стали известны сроки общероссийского тестирования системы онлайн-голосования на выборах 2021 года. Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин.

Предлагается провести общероссийское тестирование с 17 марта по 21 мая 2021 года. При этом определить дни голосования с 12 мая по 14 мая, — заявил Лопатин на заседании комиссии.

Закон о возможности собирать подписи с избирателей дистанционно Госдума приняла в мае 2020 года. Он подразумевает, что количество онлайн-подписей прописывается в законе субъекта РФ, но не должно превышать 50% от количества необходимых для регистрации кандидата. После этого система дистанционного голосования успешно показала себя на сентябрьских выборах 2020 года в Пермском крае, Республике Чувашия и Челябинской области.

Впервые онлайн-голосование было использовано на выборах депутатов Мосгордумы в сентябре 2019 года. Затем практику распространили на голосование по поправкам в Конституцию. Тогда дистанционно могли отдать голос жители Москвы и Нижегородской области.

Как ранее писал NEWS.ru, единый день голосования запланирован в России на 19 сентября. В этот же день должны состояться выборы в Госдуму. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, что на предстоящих выборах ожидаются провокации, поэтому члены избирательных комиссий должны быть к этому готовы. До этого она отмечала, что на выборах 19 сентября 2021 года провести голосование в режиме онлайн возможно только в пяти — семи российских регионах. По её прогнозам, в масштабах всей России оно может быть внедрено к 2024 году.