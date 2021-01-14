Украине предложили создать площадку по анализу причин референдума в Крыму

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о российско-украинских переговорах для достижения компромисса по Крыму.

В предложении Кравчука есть рациональное зерно. Имею в виду необходимость урегулирования российско-украинского конфликта путём переговоров и поиска компромиссов. Можно было бы рассмотреть вопрос по созданию площадки по анализу причин проведённого референдума в Крыму, — написала во «Вконтакте» парламентарий.

Она подчеркнула, что государственный переворот, массовые беспорядки, кровавый захват власти, преследование и уничтожение русскоязычного населения на Украине должно быть детально изучено в рамках анализа причин и условий референдума.

Поклонская добавила, что отношение к крымчанам со стороны украинской власти как к злодеям и предателям также подлежит изучению.

Ранее первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что России и Украине необходимо договариваться по вопросу Крыма, чтобы решить все противоречия. По мнению политика, при помощи переговоров можно прийти к урегулированию накопившихся конфликтов. Он заявил, что мировое сообщество не считает присоединение Крыма к России добровольным, и призвал РФ «ответить за это».

Накануне Европейский суд по правам человека признал жалобу Украины частично приемлемой и отметил, что её рассмотрение будет продолжено. В частности, суд признал, что факты, на которые жалуется Киев, имели место, учитывая контроль, который РФ осуществляла над Крымом в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года. Отмечается, что российское военное присутствие в Крыму возросло без согласия украинских властей и без каких-либо доказательств, что создавалась угроза российским войскам, ранее размещённым на полуострове по соглашению между двумя странами. Вопрос об ответственности РФ, заявляет суд, относится к стадии рассмотрения дела по существу.

Вместе с тем ЕСПЧ отклонил ряд обвинений украинской стороны. Суд счёл недоказанными обвинения в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях иностранных журналистов, незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политическом преследовании проукраински настроенных лиц, а также обвинения в отказе регистрировать религиозные и иные организации.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.