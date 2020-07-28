У Путина всё нормально: Песков отреагировал на коронавирус у Лукашенко

https://static.news.ru/photo/1906fee2-d0e7-11ea-8c8e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Здоровье президента России Владимира Путина не вызывает опасений. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя новости о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко перенёс коронавирус.

Представитель Кремля заверил, что рабочий график главы государства сформирован в штатном режиме.

Не волнуйтесь. У президента всё нормально! Рабочий график продолжается, — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Лукашенко сообщил, что «на ногах» перенёс коронавирус. Об этом он рассказал в ходе встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении одной из воинских частей внутренних войск МВД.

По словам Лукашенко, инфекция у него протекала бессимптомно, писал NEWS.ru.