Конкурсы управленцев и молодых политиков, запущенные Администрацией президента и партией власти, оказались непригодны на практике. Востребованный уже несколько лет подряд тренд на кадровые лифты так и не был реализован в полной мере ни в «Политстартапе» «Единой России», ни в «Лидерах России». Впрочем, последние в скором времени могут ждать переформатирования, сообщил источник NEWS.ru близкий к АП. Что касается партийного проекта, то его суть пока остается неизменной — набор молодых и прогрессивных кадров для обучения и дальнейшего выдвижения на выборы в регионах.

Кадры для галочки

Сегодня, 5 августа, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретится с победителями партийного конкурса «Политстартап» — кандидатами на выборы от партии власти. Как ожидается, речь пойдет о волонтёрской работе и акциях, запущенных партией во время пандемии.

Кадровому проекту по привлечению молодёжи пошёл уже третий год. Ещё в 2018 году секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак активно продвигал идею о привлечении в партийные ряды молодёжи, в целом говорил об обновлении партии. На сегодняшний день известно, что почти половина кандидатов на выборы от «ЕР» — это как раз те самые молодые победители кадрового конкурса. Для сравнения — в прошлом году их доля составила 38%.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

По мнению гендиректора компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» Дмитрия Орлова, «Политстартап» стал одним из наиболее эффективных внутрипартийных кадровых лифтов, патронируемый Медведевым.

Проект позволяет активной молодёжи, близкой к «Единой России», получать консультативную и иную поддержку для участия в праймериз партии. Участие в проекте существенно усиливает конкурентные преимущества тех молодых политиков, кто стремится избираться от партии в представительные органы разных уровней. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Как отметил в разговоре с NEWS.ru руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв, несмотря на задумку Турчака, предлагать участникам Высшей партийной школы, куда входит и «Политстартап», шанс карьерного роста для партийных аппаратчиков из регионов, лица в партии не меняются.

Лица в ЦИК ЕР лично для меня все узнаваемые. Перетасовка одних и тех же. Каких-то взлётов незаметно. Понятно, что тема социальных лифтов сейчас в тренде, надо показать, что мобильность есть, но ни «ПолитСтартап», ни другие кадровые проекты пока не могут похвастаться, что действительно зажгли новые звёзды первой величины. Впрочем, до выборов нового созыва ГД еще год, окончательные выводы делать рано. А Медведеву, как председателю партии, надо думать об обновлении депутатского корпуса и политического актива, отсюда и интерес Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

В свою очередь политтехнолог Дмитрий Фетисов называет конкурс единороссов одним из самых эффективных, по сравнению с другими кадровым проектами подобного рода.

Установка руководства «Единой России» на то, чтобы победителей включали в систему власти, двигать их на проходные позиции, работает, но опять же, проект, несмотря на длительную работу, достаточно прорывного и эффективного результата не продемонстрировал. В итоге получается замкнутый круг: молодёжь в целом и так не очень доверяет «Единой России», а те активисты от партии, которые побеждают в конкурсе и становятся потом депутатами, не показывают ничего яркого и, соответственно, не могут служить примером для молодёжи. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Перезагрузка для лидеров

Ещё один конкурс — на этот раз под патронажем Администрации президента — также регулярно вызывает вопросы о дальнейших карьерных перспективах. «Лидеры России», который был запущен в 2017 году первым заместителем руководителя АП Сергеем Кириенко, каждый год выпускает новых победителей. В итоге они всё чаще также уходят в безызвестность.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам директора Института прикладных политических исследований Григория Добромелова, основная проблема такого рода конкурсов состоит в том, что там в первую очередь оценивают некие профессиональные компетенции и эмоциональный интеллект, а ценностная компонента долгое время оставалась на последнем месте.

Не случайно президент практически в каждом своем крупном выступлении, где он говорит о государственных служащих и кадрах, подчеркивает, что главная компетенция для госслужащих и ценность — служение. И было понятно, что с кадрами на госслужбе проблемы, и туда нельзя рекрутировать без появления карьерных лифтов тот самый качественный персонал, который, в первую очередь, приходил бы не на кормление, а служить государству. Сейчас, конечно, Сергей Владиленович (прим. NEWS.ru — Кириенко) и его команда задумались. Но должно пройти какое-то время, прежде чем удастся перестроить систему. Важно, что победители конкурсов имеют возможность реальных назначений. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

По словам эксперта, механизм назначений в «Лидерах» довольно прозрачный, в отличие от той же президентской тысячи. Однако сегодня, отмечает он, есть серьезная проблема — некоторые победители уже попали в некрасивые ситуации, а это прямым образом отражается на имидже самого конкурса.

Помимо скандальных историй, связанных с дальнейшей работой «лидеров», на сам конкурс год от года приходят все более слабые участники, считает Фетисов.

В региональных «Лидерах России» победители растворяются в неизвестности, ничего не показывают. Практика показывает, что такие конкурсы не выполняют свои цели — выявлять лучших; либо где-то не работают те самые кадровые лифты, которые, по задумке организаторов, должны работать. Сами победители, если даже получают какие-то должности, зачастую — в региональных администрациях, себя никак в итоге не проявляют, — констатирует политтехнолог.

Кроме того, эксперты указывают, что в политическом блоке «Лидеров», который был запущен в прошлом году, система отбора победителей оказалась крайне спорной: участники тогда начали откровенно «спамить», предлагая в соцсетях проголосовать за них.

Так, Добромелов считает, что такого рода проблемы связаны со слабой системой ценностей участников. По его словам, если в западной политике функцию отбора таких кадров выполняют политические партии в условиях жёсткой конкуренции, то в России, где политическое поле абсолютно зачищено, нужно вводить такой ориентир искусственно.