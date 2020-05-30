Трамп намерен пригласить Россию на саммит G7 в сентябре

https://static.news.ru/photo/3cdebb26-a2d8-11ea-bd1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos

Президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает проведение саммита «большой семёрки» с июня на сентябрь 2020 года и планирует пригласить на него представителей ещё четырёх стран, включая РФ.

Журналисты президентского пула рассказали, что Трамп дал добро на обнародование некоторой информации касательно саммита, которой поделился под запись. В частности, он сказал, что принял решение позвать на встречу Россию, Южную Корею, Индию и Австралию, передаёт РИА Новости.

Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран, — пояснил свою позицию Трамп.

Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара добавила, что расширение списка стран, участвующих в саммите, позволит судить вопросы, связанные с Китаем.

Как писал NEWS.ru ранее, отказ канцлера Германии Ангелы Меркель принимать участие в очном саммите G7 в Госдуме назвали продиктованным политическими соображениями. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.