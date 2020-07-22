Трамп допустил закрытие дипмиссий Китая вслед за консульством в Хьюстоне

https://static.news.ru/photo/a11afa96-cca4-11ea-a0a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: houston.china-consulate.org

В США вслед за консульством в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома предположил, что сотрудники дипмиссии сжигали какие-то документы в здании, и ему интересно почему.

Что касается закрытия дополнительных дипмиссий, то это всегда возможно. Обратите внимание на то, что происходит. Мы думали, что в закрытом нами консульстве был пожар. <...> И я предполагаю, что они жгли документы и бумаги. Хотел бы я знать, в чём там дело, — сказал политик.

Так он отреагировал на дошедшую до него информацию о том, что сотрудники консульства КНР в Хьюстоне начали уничтожать документы, после того как получили предписание американских властей об остановке работы миссии, передаёт РБК.

Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона. Консульство в Хьюстоне — одно из шести дипломатических представительств КНР в США. Ещё пять расположены в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, писал NEWS.ru ранее.

В китайском МИД подтвердили сведения о требованиях со стороны США. В КНР это назвали политической провокацией, нарушением международного права и консульского договора между странами.