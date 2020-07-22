Трамп допустил закрытие дипмиссий Китая вслед за консульством в Хьюстоне

В США вслед за консульством в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Хозяин Белого дома предположил, что сотрудники дипмиссии сжигали какие-то документы в здании, и ему интересно почему.
Что касается закрытия дополнительных дипмиссий, то это всегда возможно. Обратите внимание на то, что происходит. Мы думали, что в закрытом нами консульстве был пожар. <...> И я предполагаю, что они жгли документы и бумаги. Хотел бы я знать, в чём там дело, — сказал политик.
Так он отреагировал на дошедшую до него информацию о том, что сотрудники консульства КНР в Хьюстоне начали уничтожать документы, после того как получили предписание американских властей об остановке работы миссии,
Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона. Консульство в Хьюстоне — одно из шести дипломатических представительств КНР в США. Ещё пять расположены в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, писал NEWS.ru ранее.
В китайском МИД подтвердили сведения о требованиях со стороны США. В КНР это назвали политической провокацией, нарушением международного права и консульского договора между странами.
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