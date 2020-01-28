Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Пётр Толстой стал вице-спикером ПАСЕ во втором туре. Об этом свидетельствуют итоги голосования.
Его кандидатуру поддержало 132 парламентария, против — 117. Три бюллетеня были признаны недействительными.
Ранее, как передавал NEWS.ru, Толстой пообещал, что Россия покинет сессию ПАСЕ, если полномочия страны будут ущемлять.
Российскую делегацию частично ограничили в правах в ПАСЕ в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ. Москва в ответ приостановила выплаты членских взносов и отказалась от участия в заседаниях. Летом 2019 года Россию восстановили в правах в полном объёме.
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