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Советник-посланник посольства Японии в Москве был вызван в МИД России из-за выставки «Территория и суверенитет» в Токио. На мероприятии демонстрировались материалы, доказывающие обоснованность притязаний страны на территорию южных островов Курильской гряды.

Представители российского ведомства указали дипломату на неоспоримость законности суверенитета РФ над этой территорией, сообщается на сайте министерства. В Москве считают, что действия японской стороны идут вразрез с договорённостями о создании...