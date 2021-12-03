Тихановскую сравнили в ООН с героем анекдота

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сравнил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую с героем известного анекдота. Политик назвал оппозиционерку Неуловимым Джо, о чём написал в Telegram-канале.

Тихановская... влиятельная? Сразу вспоминается анекдот про Неуловимого Джо, которого никто не может поймать, потому что он никому и не нужен, — сыронизировал Полянский.

Поводом для такого комментария стало включение журналом Financial Times Тихановской в топ-25 самых влиятельных женщин 2021 года. Авторы рейтинга отметили, что она стала символом надежды и свободы для граждан Белоруссии после победы действующего лидера государства Александра Лукашенко на последних выборах президента страны.

Ранее экс-кандидат в президенты республики подсказала европейским парламентариям, какая политика, на её взгляд, будет «немягкой», призвав ввести против Минска новые санкции. Более того, Тихановская обосновала их цель: санкции раскалывают элиты, разрушают коррупционные схемы и вызывают разногласия в окружении Лукашенко.