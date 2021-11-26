Тихановскую обвинили в попытках продать Западу белорусские протесты

Президент
Они уже готовятся сломать Конституцию и, если их план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси. История ничему не учит, — приводит слова президента издание «Беларусь сегодня».
Эмоциональные высказывания президента выглядели как ответ на речь лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которую она накануне
Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина полагает, что в словах Лукашенко нет логики, так в беседе с NEWS.ru она прокомментировала новые заявления о «заговоре оппозиции».
Что означают его слова о том, что оппозиция готова сломать конституцию? Порвать книгу с названием «Конституция РБ»? Гражданам всё ясно давно, а недавнее его интервью BBC ещё больше убедило: его слова ничего не значат, поскольку этот человек оторван от реальности.
Минские политологи, говоря об оппозиции действующей власти, прежде всего переспрашивают: что вы имеете в виду под оппозицией? И не дожидаясь ответа, уточняют: в Белоруссии действительно есть оппозиция:
Тихановскую используют западные страны для атак на Белоруссию, щедро оплачивая расходы на её деятельность, заявил NEWS.ru директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция», политолог Александр Шпаковский.
По признанию одного из депутатов литовского сейма, содержание Тихановской и её окружения (охрана, аренда офисов и жилья, перемещение по миру и т. д.) обходится бюджету Литвы в €400 тысяч в год. Что касается всех центров, работающих против Белоруссии, то на них тратятся уже десятки миллионов евро в год. У них нет — нам хорошо здесь известно! — созидательного проекта. Сейчас они пытаются шельмовать идею перемен в конституционном поле нашей страны. Им невыгодно современное и устойчивое развитие Беларуси — они отстаивают интересы третьих стран, для которых наша страна выступает конкурентом.
Политолог считает, что «эмигрантские центры» служат и западным «геополитическим амбициям», выполняя заказы отдельных стран по «противодействию России».
Публичная заочная пикировка Лукашенко и Тихановской имела схожий посыл — они призвали друг друга
В этом хоре взаимных обвинений, борьбы за власть, как отмечают независимые наблюдатели, граждане страны всё больше теряют образ сегодняшней Белоруссии — и им всё меньше становится понятно, какой страна будет завтра.