Тихановскую обвинили в попытках продать Западу белорусские протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 ноября на совещании по проекту новой конституции заявил об очередной попытке оппозиции дестабилизировать республику. Глава государства уточнил, что располагает планом, который «беглые», как он назвал своих оппонентов, подготовили для получения финансирования с Запада. План он пообещал передать участникам заседания Конституционной комиссии и рабочей группе по доработке проекта основного закона страны, подчеркнув «смешной» характер документа.

Они уже готовятся сломать Конституцию и, если их план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси. История ничему не учит, — приводит слова президента издание «Беларусь сегодня».

Эмоциональные высказывания президента выглядели как ответ на речь лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которую она накануне произнесла на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Тихановская говорила с трибуны полчаса, критикуя не только «режим Лукашенко», но и Евросоюз за слишком мягкую политику в отношении этого режима. Экс-кандидат в президенты республики подсказала европейским парламентариям, какая политика, на её взгляд, будет «немягкой», призвав ввести против Минска новые санкции. Более того, она обосновала их цель: санкции раскалывают элиты, разрушают коррупционные схемы и вызывают разногласия в окружении Лукашенко. Впрочем, о плане «слома Конституции Беларуси» и новых протестах, судя по сообщениям европейских СМИ, Тихановская с трибуны Европарламента ничего не говорила.

Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина полагает, что в словах Лукашенко нет логики, так в беседе с NEWS.ru она прокомментировала новые заявления о «заговоре оппозиции».

Что означают его слова о том, что оппозиция готова сломать конституцию? Порвать книгу с названием «Конституция РБ»? Гражданам всё ясно давно, а недавнее его интервью BBC ещё больше убедило: его слова ничего не значат, поскольку этот человек оторван от реальности. Анна Красулина пресс-секретарь Светланы Тихановской пресс-секретарь Светланы Тихановской

Александр Лукашенко president.gov.by

Минские политологи, говоря об оппозиции действующей власти, прежде всего переспрашивают: что вы имеете в виду под оппозицией? И не дожидаясь ответа, уточняют: в Белоруссии действительно есть оппозиция: Либерально-демократическая партия Олега Гайдукевича, бывший лидер которой Сергей Гайдукевич участвовал несколько раз в президентских выборах в качестве альтернативного кандидата. Силы, которые поддерживают Светлану Тихановскую, минские политики и политологи называют не иначе, как «эмигрантскими центрами» на содержании западных стран, отказывая им в праве участвовать в политических процессах страны.

Тихановскую используют западные страны для атак на Белоруссию, щедро оплачивая расходы на её деятельность, заявил NEWS.ru директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция», политолог Александр Шпаковский.

По признанию одного из депутатов литовского сейма, содержание Тихановской и её окружения (охрана, аренда офисов и жилья, перемещение по миру и т. д.) обходится бюджету Литвы в €400 тысяч в год. Что касается всех центров, работающих против Белоруссии, то на них тратятся уже десятки миллионов евро в год. У них нет — нам хорошо здесь известно! — созидательного проекта. Сейчас они пытаются шельмовать идею перемен в конституционном поле нашей страны. Им невыгодно современное и устойчивое развитие Беларуси — они отстаивают интересы третьих стран, для которых наша страна выступает конкурентом. Александр Шпаковский белорусский политолог белорусский политолог

Политолог считает, что «эмигрантские центры» служат и западным «геополитическим амбициям», выполняя заказы отдельных стран по «противодействию России».

Публичная заочная пикировка Лукашенко и Тихановской имела схожий посыл — они призвали друг друга учесть уроки истории. Лукашенко, говоря о деньгах, которые, по его данным, выпрашивают за рубежом его противники, похоже, намекнул на роль западных финансов в разрушениях Российской империи и Советского Союза. Тихановская с трибуны Европарламента напомнила , что «попытки потворствовать тирану» плохо заканчиваются и для Европы, и для всего мира, дав понять, что именно этому учит опыт Веймарской республики в 30-х годах прошлого века.

В этом хоре взаимных обвинений, борьбы за власть, как отмечают независимые наблюдатели, граждане страны всё больше теряют образ сегодняшней Белоруссии — и им всё меньше становится понятно, какой страна будет завтра.