Тихановская попросила США не нарушать суверенитет Белоруссии

https://static.news.ru/photo/abfb02f0-f9c5-11ea-9fe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просила Соединённые штаты не вмешиваться в суверенность республики. Об этом сообщил зампомощника госсекретаря США Джордж Кент, подчеркнув, что Вашингтон разделяет такой подход.

Мы не намерены нарушать суверенитет Белоруссии. Светлана Тихановская, когда мы встречались с ней в Вильнюсе, попросила об этом — что США не должны мешать суверенитету Белоруссии. Мы согласны. Это наша политика. Это должно быть политикой любой страны, включая Россию, — цитирует ТАСС Кента.

Выступая в Атлантическом совете, он подчеркнул, что США придерживаются той точки зрения, что белорусы сами должны выбрать свою «геополитическую ориентацию».

Как писал NEWS.ru, Светлане Тихановской дали слово в совете ООН по правам человека. В ходе дебатов она заявила, что ситуация в Белоруссии требует немедленного международного вмешательства, и призвала допустить в страну спецдокладчика ООН по правам человека. Белоруссия, Россия, Китай и Венесуэла заявили о нарушении регламента. Белорусский постпред потребовал остановить трансляцию её выступления.

Уже больше месяца в Минске и других городах республики продолжаются массовые акции протеста. Их участники считают, что результаты президентских выборов, на которых победил бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Акции протеста часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы.

После выборов Тихановская была вынуждена покинуть республику. Сейчас она находится в Вильнюсе. Ранее Тихановская выступала в Европарламенте, Совбезе ООН и встречалась с лидерами ряда европейских стран.