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Терешкова в ГД забыла про включённый микрофон и высказалась о Жириновском

07:52, 13 октября 2021
Терешкова в ГД забыла про включённый микрофон и высказалась о Жириновском Фото: duma.gov.ru
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На открытии сессии Государственной думы восьмого созыва случился конфуз. Космонавт и депутат Валентина Терешкова забыла выключить свой микрофон, и её короткая перепалка с коллегой Светланой Савицкой стала достоянием общественности. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Во время небольшого перерыва Терешкова обратилась к Савицкой с вопросом: «Где поклонник ваш?» Та удивилась и уточнила: «Какой?» «Жириновский!» — ответила ей депутат. На что Савицкая отрезала: «Это ваш поклонник!»

Инцидент никак не помешал переизбранию Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы.

Ранее публицист и телеведущий Анатолий Вассерман пришёл на новое рабочее место в Госдуму без своей знаменитой жилетки, но с загадочным гаджетом на шее. По его словам, он опасался проблем с охраной. Вассерман уточнил, что загадочный гаджет, с которым он пришёл в Госдуму, — это обычный планшет в чехле.

Парламентарий рассказал, что решил оставить жилетку дома, потому что опасался возможных проблем при входе. По его словам, никаких препятствий для ношения привычного ему набора инструментов нет, поскольку депутатов не досматривают.

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