Терешкова в ГД забыла про включённый микрофон и высказалась о Жириновском

На открытии сессии Государственной думы восьмого созыва случился конфуз. Космонавт и депутат Валентина Терешкова забыла выключить свой микрофон, и её короткая перепалка с коллегой Светланой Савицкой стала достоянием общественности. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
Во время небольшого перерыва Терешкова
Инцидент никак не помешал переизбранию Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы.
Ранее публицист и телеведущий Анатолий Вассерман пришёл на новое рабочее место в Госдуму без своей знаменитой жилетки, но с загадочным гаджетом на шее. По его словам, он опасался проблем с охраной. Вассерман уточнил, что загадочный гаджет, с которым он пришёл в Госдуму, — это обычный планшет в чехле.
Парламентарий рассказал, что решил оставить жилетку дома, потому что опасался возможных проблем при входе. По его словам, никаких препятствий для ношения привычного ему набора инструментов нет, поскольку депутатов не досматривают.