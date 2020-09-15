Телеведущий призвал Навального передать в РФ свою медицинскую информацию

https://static.news.ru/photo/c6cf1ee2-f757-11ea-aed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к оппозиционеру Алексею Навальному, проходящему лечение в немецкой клинике, с предложением «поступить наперекор советчикам» и передать данные о своём состоянии и лечении представителям России.

Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию, — цитирует РИА Новости его сообщение в Telegram-канале.

Подобный поступок со стороны политика помог бы остановить нагнетание международных отношений после сообщений о том, что оппозиционер мог быть отравлен нейропаралитическим веществом военного назначения «Новичок».

Навальный вышел из комы, планирует вернуться в Россию, но при этом отказывается участвовать в совместном расследовании, произошедшего с ним, — отмечает медик.

20 августа Навальному стало плохо в самолёте, который из-за этого совершил вынужденную посадку в Омске. Врачи местной клиники в качестве основного диагноза назвали нарушение обмена веществ, которое привело к резкому изменению уровня сахара в крови. После этого оппозиционера доставили спецбортом в немецкую клинику Charité, а правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». 14 августа германское правительство заявило, что выводы военных медиков подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Кроме того, Берлин направил запрос в ОЗХО.

Ранее NEWS.ru писал, что 15 сентября Алексей Навальный впервые после госпитализации опубликовал пост в социальной сети. Также он заявил, что намерен после выздоровления вернуться в Россию и продолжить работу.