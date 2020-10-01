Мясников остро отреагировал на обвинения Навального в адрес омских врачей

https://static.news.ru/photo/9f378c90-0493-11eb-b6a7-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: facebook.com/pg/drmyasnikov

Врач и телеведущий Александр Мясников выступил с жёсткой критикой в адрес оппозиционера Алексея Навального после слов последнего о том, что врачи в Омске пытались его отравить.

Послушай, ты: хотели бы — ты бы ещё в первый день умер! — приводит «Царьград» сообщение бывшего главврача кремлёвской больницы.

Он заявил, что считает слова оппозиционера о причастности к отравлению российских властей и о недобросовестности врачей в Омске, которые спасли блогеру жизнь, неприемлемыми.

Разве российский гражданин не должен отвечать по закону за клевету и оскорбления?! — задался вопросом телеведущий.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Навальный, который в настоящее время находится в Германии после лечения в клинике Charité, заявил в разговоре с немецкими журналистами, что не боится вернуться в Россию. Также оппозиционер рассказал, кто, по его мнению, стоит за отравлением. По предположению Навального, в произошедшем виноват президент России Владимир Путин. Других версий случившегося, как отметил политик, у него нет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Навального в адрес Путина «оскорбительными, безосновательными и недопустимыми». Также он обвинил оппозиционера в сотрудничестве с американскими спецслужбами.

В ответ на обвинения Пескова Навальный подал на него в суд.