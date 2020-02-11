https://static.news.ru/photo/7b52d744-5147-11ea-becd-fa163e074e61_660.jpg Константин Арановский Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Судья Конституционного суда Константин Арановский заявил, что Советский Союз является «незаконно созданным государством». Россия, по его мнению, не должна считаться преемником «репрессивно-террористических деяний» СССР.

Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает её считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии, — сказал Арановский.

Он также подчеркнул, что нельзя перенести вину за «многолетнее злодеяние» с одного субъекта на другой (с СССР на РФ. — NEWS.ru), так как с такой виной государственность не имеет права существовать и оскорблять этим свободу, человечность и справедливость.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение тем, что стране не оказывается поддержка, хотя она «больше всего пострадала от взрыва на Чернобыльской АЭС». Политик заявил, что являющаяся правопреемницей Советского Союза Россия не должна уходить от обещаний правительства СССР.