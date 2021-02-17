Столтенберг: новая концепция НАТО будет нацелена на сдерживание России

https://static.news.ru/photo/85e16b80-7149-11eb-83d7-96000091f725_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Sotiris Dimitropoulos via imago-images.de/Global Look Press

Новая стратегическая концепция НАТО, которая должна быть принята на саммите в этом году, будет нацелена на сдерживание России и Китая. Об этом заявил глава Альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

Мы должны больше использовать НАТО как платформу для консультаций и координации. Нам необходимо расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, — таким странам, как Россия и Китай, — цитирует ТАСС Столтенберга.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия представляет угрозу для всех союзников по НАТО. При этом в военном ведомстве США намерены работать с Москвой там, где существует обоюдный интерес.

Как сообщал NEWS.ru, Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс открыт к сотрудничеству с Россией и в то же время при необходимости готов к конфронтации с Москвой. Он подчеркнул, что не видит противоречий в том, чтобы сдерживать российские власти в то же время поддерживать с ними конструктивный диалог.