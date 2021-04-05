США попросили Россию объясниться из-за войск у границ Украины

https://static.news.ru/photo/aa35c858-963a-11eb-85d7-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

США потребовали от России разъяснить ситуацию в связи с поступающими сообщениями о неких провокациях вблизи восточной границы Украины. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, в Белом доме считают наращивание сил у границы с Украиной «эскалацией ситуации» со стороны Москвы.

Мы дали понять напрямую нашим украинским партнёрам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии, — цитирует Прайса РИА Новости.

Вместе с тем он не ответил на вопрос о том, видит ли Вашингтон угрозу в передислокации сил суверенного государства на собственной территории.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя беспокойство США из-за передислокации войск, ответил, что Россия на своей территории делает то, что считает нужными, и намерена игнорировать какие бы то ни было сигналы из-за рубежа.

Как писал NEWS.ru, часть видеороликов, которые на Украине выдают за свидетельства переброски военной техники РФ в Донбасс, на самом деле были сняты в Белоруссии, а некоторые кадры — в России, но несколько лет назад.