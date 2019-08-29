Соединённые Штаты поделятся информацией о мирном соглашении, которое может быть достигнуто между США и запрещённым в РФ афганским радикальным движением «Талибан». Данные передаст спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад, сообщил его российский коллега Замир Кабулов.
Он подчеркнул, что на данный момент не осведомлён о подробностях договорённостей.
Знаю то, что и все, о чём они [американцы] сообщают, что они близки к завершению и чуть ли уже не согласовали [соглашение], — цитирует Кабулова ТАСС.
Он отметил, что пока что не получил полного подтверждения от Халилзада и ждёт его «со дня на день».
Ранее, как писал News.ru, президент США