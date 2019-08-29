https://static.news.ru/photo/c886d802-ca57-11e9-a25d-fa163e074e61_660.jpg Фото: day of the consultative Lo Rahmat Alizadah, imago-images.de/Global Look Press

Соединённые Штаты поделятся информацией о мирном соглашении, которое может быть достигнуто между США и запрещённым в РФ афганским радикальным движением «Талибан». Данные передаст спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад, сообщил его российский коллега Замир Кабулов.

Он подчеркнул, что на данный момент не осведомлён о подробностях договорённостей.

Знаю то, что и все, о чём они [американцы] сообщают, что они близки к завершению и чуть ли уже не согласовали [соглашение], — цитирует Кабулова ТАСС.

Он отметил, что пока что не получил полного подтверждения от Халилзада и ждёт его «со дня на день».