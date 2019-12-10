Сергей Лавров и Майкл Помпео Сергей Лавров и Майкл Помпео Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что в ближайшее время Москва и Вашингтон рассчитывают выступить с важным заявлением о двустороннем экономическом сотрудничестве.

В не столь отдалённом будущем последует важное заявление об экономических усилиях двух наших государств, — цитирует Помпео ТАСС.

Также он выразил надежду, что это заявление страны сделают без долгих задержек.

Как ранее писал NEWS.ru, Помпео, говоря о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на «нормандском» саммите, отметил, что переговоры можно назвать содержательными.

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