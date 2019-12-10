Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что их переговоры с госсекретарём США Майклом Помпео прошли в откровенном и деловом ключе.

Мы говорили по-деловому, откровенно и старались не только слушать, но и слышать друг друга, — цитирует Лаврова RT. Также он добавил, что несмотря на различные взгляды, США и Россия будут...